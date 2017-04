Erdogan promet de mener de nouvelles opérations militaires

L'opération Bouclier de l'Euphrate n'est pas « la dernière » opération militaire de la Turquie en Syrie, a déclaré le Président turc Recep Tayyip Erdogan, intervenant lundi à Ankara.

« Nous sommes prêts à mener toute sorte d'opérations et à tout faire pour venir au bout des terroristes qui se nourrissent près de nos frontières. Prochainement, nous intensifierons notre travail dans ce sens », a souligné le chef de l'État le lendemain du référendum ayant élargi ses pouvoirs présidentiels.

L'armée turque a lancé l'opération Bouclier de l'Euphrate contre les terroristes de Daech en Syrie le 24 août 2016. Les unités turques et leurs alliés de l'opposition syrienne ont pris le contrôle de la ville frontalière de Jarablous et de la ville d'Al-Bab. Recep Tayyip Erdogan avait antérieurement déclaré que l'opération turque en Syrie avait pour objectif de libérer une région frontalière de 5 000 km² et d'y créer une zone de sécurité destinée à accueillir les réfugiés.

© AFP 2017 Bulent Kilic Ankara annonce la fin de son opération militaire Bouclier de l’Euphrate en Syrie

Le 29 mars, le Conseil de sécurité nationale de Turquie a annoncé la fin de l'opération. Ankara n'a toutefois pas exclu d'autres opérations militaires dans ce pays proche-oriental si « sa sécurité est menacée ».

L'État turc ayant agi sans l'aval de Damas, les autorités syriennes ont accusé Ankara d'avoir violé la souveraineté de leur pays.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».