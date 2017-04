Menace nord-coréenne: Tokyo envisage le recours à l’armée

© AP Photo/ Wong Maye-E La Corée du Nord réagit à l'échec de son tir de missile

Alors que la tension ne cesse de monter dans la région Asie-Pacifique suite aux récents tirs de missile nord-coréens, le Japon se prépare à parer une éventuelle menace. Tokyo est en train d'élaborer un projet d'actions en cas de situation d'urgence sur la péninsule coréenne, a annoncé hier le Premier ministre japonais Shinzo Abe.

Selon M. Abe, cette mesure est destinée à protéger ou évacuer les citoyens japonais de la région, dans l'éventualité où la situation se détériorerait, indique le site NHK.

Le Premier ministre a également indiqué qu'en cas d'un brusque regain de tensions le Japon pourrait s'adresser aux Forces d'autodéfense, qui constituent l'armée.Un paquet de lois sur la défense, entrées en vigueur en mars dernier, élargit les possibilités d'utiliser les Forces armées japonaises, y compris à l'étranger. Ainsi, si un missile nord-coréen tombait dans les eaux territoriales japonaises, cet incident pourrait être qualifié par Tokyo d'« attaque armée d'un État étranger », indique le site Yomiuri.

Shinzo Abe a par ailleurs fait remarquer que le gouvernement envisageait des mesures en cas d'afflux de réfugiés et étudie notamment les possibilités de leur accorder l'asile.

Ce dimanche, la Corée du Nord a tenté de tirer un missile depuis un polygone situé près de Sinpo (Hamgyong du Sud), mais la tentative s'est soldée par un échec. Ces informations interviennent sur fond de montée des tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis. Washington, Séoul et Tokyo s'attendaient à ce que Pyongyang effectue un tir de missile ou un test nucléaire à l'occasion du 105e anniversaire de la naissance de Kim Il-sung, grand-père de l'actuel dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

Pour dissuader Pyongyang, les États-Unis ont dépêché en mer du Japon un groupe aéronaval conduit par le porte-avions USS Carl Vinson. La Corée du Nord a alors menacé de riposter en effectuant une frappe surprise sur les bases militaires américaines.

