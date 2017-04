Theresa May annonce son intention d’organiser des élections anticipées

Theresa May, Premier ministre britannique, souhaite la tenue d'élections anticipées en Grande-Bretagne le 8 juin afin de se doter d'une majorité stable durant la période de négociations du Brexit, relaie Reuters.

La chef du gouvernement conservateur a fait cette annonce inattendue mardi devant sa résidence du 10, Downing Street.

Elle a justifié ce scrutin par un souci de stabilité et d'unité durant les deux ans de négociations devant déboucher sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, conformément au résultat du référendum du 23 juin dernier.

Theresa May a jugé que la position actuelle de l'opposition affaiblissait la capacité de négociations de Londres face à l'Union européenne dans ce dossier complexe.

« J'ai décidé avec réticence que cette élection était nécessaire mais c'est avec grande conviction que je dis qu'elle l'est pour doter le pays de la direction forte et stable dont il a besoin pour mener à bien le Brexit et aller au-delà », a-t-elle dit.

Les prochaines élections en Grande-Bretagne n'étaient pas prévues avant 2020. Le Parti convervateur apparaît actuellement nettement en tête dans tous les sondages d'intentions de vote face au Parti travailliste, principale force de l'opposition.

