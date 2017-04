La Syrie fête son 71e anniversaire d’indépendance de la France

La Syrie a fêté lundi le 71e anniversaire de son indépendance de la France. À cette occasion, pour commémorer les soldats tombés lors de cette bataille, le Grand Mufti, le gouverneur d'Alep, les autorités militaires ainsi que de nombreux membres du parti au pouvoir Baas, ont déposé des fleurs à la flamme éternelle, raconte le correspondent de Sputnik présent sur place.

Plusieurs délégations venues des quatre coins de la Syrie sont arrivées à Alep pour visiter la citadelle, symbole de la résistance du peuple syrien.

« Nous croyons qu'aujourd'hui aussi nous vaincrons les forces qui cherchent à couler notre pays. Nous vaincrons le terrorisme », assure Aïda Arab, une des participantes aux festivités.

« En ce qui concerne la France contemporaine, elle n'a toujours pas modifié sa politique à l'égard de notre pays. Elle poursuit la ligne de l'agresseur et de l'occupant. Elle intervient et détruit des pays. La Libye en est un des derniers exemples », a-t-elle poursuivi.

Émis par la Société des Nations, le mandat confié à la France était censé conduire la Syrie à l'autodétermination et à la maturité politique. Il a duré plus de 20 ans et s'est soldé par le morcellement du pays en plusieurs entités.

