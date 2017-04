Référendum turc: l’opposition dépose un appel en vue d’annuler les résultats

Un appel portant sur l'annulation complète des résultats du référendum constitutionnel turc sur le renforcement des prérogatives présidentielles en Turquie a été déposé par le Parti populaire et républicain, a signalé un représentant du parti d'opposition dans son commentaire pour Sputnik.

« L'appel a été déposé auprès du Conseil électoral suprême aujourd'hui à 14h30. Nous demandons l'annulation complète des résultats du référendum à cause des transgressions observées lors de sa tenue », a indiqué l'interlocuteur de Sputnik.

© AFP 2017 Turkish Presidential Press Office Référendum en Turquie: 2,5 millions de bulletins de vote auraient pu être truqués

Lors du référendum constitutionnel, tenu en Turquie dimanche dernier, 51,4 % des citoyens ont soutenu le renforcement des pouvoirs présidentiels dans le pays, après le dépouillement de 99,97 % des bulletins électoraux.

Après le référendum, une vague de manifestations a déferlé un peu partout en Turquie.

Environ 2 000 personnes sont descendues dans les rues de Kadiköy, sur la rive orientale d'Istanbul. Un millier de personnes se sont au même moment réunies à Besiktas, sur la rive européenne.

