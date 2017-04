Le chef du mouvement Calexit décide de s’installer en Russie

Louis Marinelli, auteur d'une pétition en faveur de la sécession de l'État américain de Californie et chef du mouvement Yes California, a annoncé lundi sa décision de rester à Ekaterinbourg, dans l'Oural, où il réside depuis septembre dernier avec son épouse russe Anastasia, et de ne pas rentrer en Californie dans un avenir proche.

« J'ai retrouvé le bonheur en Russie, une vie sans frustration, sans ressentiment vis-à-vis de la patrie d'autrui, et un avenir sans les divisions partisanes et l'animosité qui ont empoisonné toute ma vie adulte », a indiqué M. Marinelli dans un communiqué publié par Yes California.

Toujours fidèle à l'idée du Calexit, il a annoncé qu'il retirait sa pétition pour que le mouvement indépendantiste californien ne soit plus lié à son nom.

Les médias ont antérieurement annoncé que les membres du mouvement Yes Californie avaient obtenu la permission des autorités de lancer une collecte de signatures en faveur d'un référendum sur l'amendement de la Constitution américaine.

© REUTERS/ Noah Berger Un tiers des Américains n’ont rien contre le Calexit

Selon le vice-président et co-fondateur de Yes California, Marcus Ruiz Evans, l'idée de sécession a fait son chemin après la victoire de Donald Trump à la présidence américaine, 61 % des citoyens de Californie ayant voté en faveur d'Hillary Clinton.

Selon un sondage réalisé les 26 et 27 février par Rasmussen Reports, plus de 30 % des Américains seraient enclins à accepter le Calexit. 18 % des sondés jugent positive une telle démarche, alors que 60 % pensent que cette sécession aurait des conséquences négatives pour le pays. 13 % estiment pour leur part que le Calexit n'aurait aucune conséquence. 41 % des partisans de la sécession de la Californie des États-Unis sont des républicains.

