Les robots russes «Scarabée» et «Sphère» déminent Palmyre

© Photo. Ministry of defence of the Russian Federation La Russie appelle à créer une coalition pour le déminage en Syrie

En déminant Palmyre, les sapeurs russes utilisent les derniers systèmes robotiques « Scarabée » et « Sphère ». Les robots permettent d'explorer les endroits où les autres machines ne peuvent accéder, comme les puits et les tunnels souterrains, annonce le service de presse du ministère russe de la Défense.

Le système robotique d'inspection « Scarabée »est formé d'une plate-forme sur roues, équipée d'une caméra vidéo haute résolution, d'un microphone et d'une caméra thermique.

« Il est possible de commander ce robot et de recevoir des images à une distance 250 mètres, même dans des conditions difficiles de propagation des ondes, en plus le robot est capable de se déplacer facilement à travers les décombres. Sa taille de 15 centimètres le rend presque invisible aux yeux et ses moteurs électriques le rendent silencieux », — annonce une communique du ministère russe de la Défense.

Un autre appareil que les militaires russes utilisent lors du déminage d'endroits difficiles d'accès comme des bâtiments détruits s'appelle « Sphère ». Il s'agit d'une petite demi-sphère équipée de quatre caméras avec un éclairage LED, d'un microphone et d'un émetteur. « Sphère » permet d'envoyer simultanément les images de quatre caméras, fournissant une vue à 360 degrés. Le robot résiste aux chutes d'une hauteur de cinq mètres, et grâce au système de positionnement intégré, il est capable de se mette automatiquement débout après une chute.

En outre, les militaires russes utilisent en Syrie des localisateurs non linéaires « Korshoune » conçus pour détecter des mines avec contrôle électronique. « Korshoune » détecte tous les dispositifs semi-conducteurs allumés ou éteints jusqu'à une distance de 30 mètres. Où qu'une mine se trouve, dans le sol; dans le béton ou l'asphalte, le localisateur la trouve toujours.

