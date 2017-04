Onu: Mossoul risque de devenir le théâtre d’une terrible catastrophe humanitaire

Le spectre d'une grave crise humanitaire plane sur la ville irakienne de Mossoul, où la coalition dirigée par les États-Unis mène une offensive contre le groupe terroriste Daech depuis octobre 2016, a annoncé mardi Lisa Grande, coordonnatrice humanitaire pour l'Irak.

« Nous pourrions faire face à une catastrophe humanitaire, probablement la pire depuis le début du conflit », a indiqué Mme Grande citée par les médias.

Selon elle, des milliers d'habitants de la ville assiégée manquent d'eau et de vivres.

Les activités de la coalition internationale et l'armée irakienne ont permis de libérer la partie est de la ville. En février, le Premier ministre irakien Haider al-Abadi a annoncé le lancement de l'opération visant à libérer Mossoul-Ouest.

En mars dernier, les forces gouvernementales irakiennes ont déclaré avoir encerclé les terroristes de Daech à Mossoul et avoir coupé leurs voies de communication en Syrie. Selon les militaires irakiens, ils contrôlent deux tiers de la partie ouest de Mossoul et l'aéroport.

Daech s'était emparé de Mossoul en juin 2014, lors d'une opération éclair lui ayant permis de contrôler de vastes territoires en Syrie et en Irak. Le groupe djihadiste a depuis perdu une grande partie de ces zones.

