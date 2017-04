Nucléaire nord-coréen : Trump envoie des armadas tout en espérant une solution pacifique

Le Président américain Donald Trump a déclaré qu'il espérait une solution pacifique au problème nucléaire nord-coréen, tout en refusant de commenter la possibilité d'une frappe sur la Corée du Nord.

« Je ne veux pas parler de ce que je fais ou pense. Je n'agirai pas comme les autres administrations qui annonçaient: ʺNous ferons ceci et cela au bout de quatre semainesʺ. Cela ne marchera pas. J'espère que tout va se résoudre par voie pacifique », a déclaré le chef de l'État américain dans une interview accordée à la chaîne télévisée Fox News.

Il a également ajouté que Pyongyang avait « gagné au jeu » avec son prédécesseur Barack Obama. Interrogé sur les intentions des États-Unis en cas d'un prochain tir de missile nord-coréen, Donald Trump a répondu: « On verra ».

La Russie et les USA n'ont pas la même approche pour régler le problème du nucléaire nord-coréen. Moscou estime qu'une solution de force est impossible alors que Washington, même s'il déclare que les négociations sont préférables à la guerre, admet une « frappe préventive » contre la Corée du Nord, promet de se ranger du côté de ses alliés — la Corée du Sud et le Japon — et de protéger sa propre sécurité nationale.

Par ailleurs, pendant sa visite à Moscou le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a noté que Washington plaçait de grands espoirs dans la Russie pour persuader Pyongyang de revenir aux négociations. Deux sources diplomatiques russes ont confirmé que Moscou souhaitait réellement rétablir les contacts internationaux et qu'il cherchait effectivement à relancer les pourparlers à Six.

Moscou et Washington ont déjà une expérience de règlement conjoint d'un problème nucléaire. Les USA ont noté plusieurs fois, en rappelant les pages positives de la coopération bilatérale, que la Russie avait joué un rôle majeur dans la signature d'un accord nucléaire avec l'Iran. De toute évidence, les Américains seraient ravis que le scénario iranien se répète avec la Corée du Nord. Mais tant que des destroyers américains armés de missiles de croisière Tomahawk navigueront près du littoral nord-coréen, il sera très difficile de convaincre Pyongyang de revenir aux négociations. Cependant, Moscou a l'intention de tout faire pour empêcher un véritable incendie à proximité de ses frontières en Extrême-Orient.

