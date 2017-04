Les derniers combattants rebelles quittent Homs avec leurs proches

Un groupe de 2 010 combattants accompagnés de leurs familles a été évacué du quartier al-Waer, situé au nord de la ville syrienne de Homs,, dans le cadre du processus de réconciliation des parties en conflit en Syrie, a déclaré à Sputnik une source dans la province de Homs.

« La cinquième étape de retrait des combattants du quartier d'al-Waer à Homs est arrivé à son terme. 2010 personnes, à savoir des combattants et les membres de leurs familles, sont sorties. Des 519 combattants, 117 ont déposé les armes », indique la source.

La prochaine étape est prévue pour le samedi.

La première étape du retrait des combattants de Homs a eu lieu fin mars. Depuis l'entrée en vigueur des accords entre les autorités syriennes et les groupes armés, plus de 8 000 personnes, dont au moins 2 000 combattants, ont quitté quartier d'al-Waer à Homs.

© REUTERS/ Khalil Ashawi Syrie: 400 combattants et leurs familles évacués de Homs

Selon les informations du Centre russe pour la réconciliation, plusieurs centaines de djihadistes passeront dans les rangs de la milice populaire ou feront partie de la police syrienne dans le cadre de l'amnistie proclamée par le président Bachar al-Assad.

Selon le gouverneur de la province de Homs Talal al-Barazi, après la sortie des djihadistes, la ville sera libre de groupes illicites armés.

Al-Waer (100 000 habitants) était le dernier refuge de l'opposition armée à Homs.

