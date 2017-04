Pour le Kremlin, le référendum turc «ne regarde que la Turquie»

Répondant aux questions des journalistes concernant la position de la Russie à l'égard du référendum sur le renforcement des pouvoirs présidentiels en Turquie, le porte-parole du Président russe Dmitri Peskov a précisé la position du Kremlin.

« Nous considérons que ce référendum est une affaire interne qui ne regarde que la Turquie. Nous estimons qu'il faut respecter la volonté du peuple turc… Si des contacts téléphoniques avec le Président Erdogan ont lieu, nous vous informerons », a déclaré russe Dmitri Peskov.

Félicité par Donald Trump, le Président turc Recep Tayyip Erdogan a célébré sa victoire au référendum sur le renforcement des pouvoirs présidentiels en Turquie, qui a remporté environ 51,4% des suffrages.

Pourtant, les observateurs du Conseil de l'Europe et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) estiment que le référendum qui a vu le « oui » l'emporter s'est déroulé dans des conditions inéquitables.

L'opposition turque, elle, conteste la validité du scrutin et a annoncé son intention de demander le recomptage des voix.

