Un hélicoptère militaire saoudien s'écrase au Yémen, 12 morts

Lors d'une opération militaire, un hélicoptère Black Hawk saoudien s'est écrasé dans la province yéménite occidentale de Marib, faisant au moins 12 morts parmi les membres d'équipage, indique la chaîne saoudienne Al-Ikhbariya se référant à la déclaration de la coalition internationale. Quatre officiers et huit sous-officiers figurent parmi les victimes.

Une enquête visant à expliquer les circonstances du crash de l'appareil a été ouverte. Le représentant de la coalition Ahmed Assiri a déclaré à l'AFP qu'il était encore trop tôt pour évoquer les causes de l'accident.

Selon la chaîne Al-Mayadin, l'hélicoptère a été abattu par des combattants houthis. La chaîne précise que 13 militaires saoudiens se trouvaient à bord de l'appareil, et qu'il n'y a aucun survivant.

Dans le même temps, le site Almasdar Online avance que l'hélicoptère transportant les militaires saoudiens de retour de vacances a été abattu par erreur par les forces anti-aériennes alliées. Selon le site, le crash a eu lieu à cinq kilomètres au nord de la ville de Marib. Selon plusieurs sources dans l'armée gouvernementale yéménite, auxquelles le site se réfère, le système de défense anti-aérienne de l'alliance a incorrectement identifié l'appareil et l'a pris pour cible.

En mars 2015, l'Arabie saoudite était intervenue au Yémen à la tête d'une coalition militaire arabe visant à soutenir le Président yéménite Abd Rabbo Mansour Hadi face aux combattants houthis qui avaient pris le contrôle de la capitale du pays Sanaa et poussé les autorités à se replier vers Aden, dans le sud.

Selon l'Organisation des Nations unies (Onu), la guerre au Yémen a fait près de 7 700 morts, majoritairement des civils, et plus de 42 500 blessés depuis l'intervention de la coalition arabe.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».