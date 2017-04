Un aveu bien difficile: l'Ukraine reconnait acheter du charbon russe

La livraison de charbon russe à l'Ukraine est l'un des sujets que les autorités ukrainiens n'aiment pas évoquer. Ils n'ont pas parfois d'autres choix que de reconnaitre que ces livraisons existent bel et bien. Dans une interview accordée à la chaîne ukrainienne NewsOne, Yury Grimchak, le conseiller du ministre des Territoires temporairement occupés, a reconnu que l'Ukraine continuait à acheter du charbon à coke en Russie.

« Quant au charbon à coke, on l'achète, comme auparavant, en Russie. Le charbon de ce type nous manquait même avant-guerre », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne l'anthracite, il a souligné que l'Ukraine en achetait en Afrique du Sud et les premiers navires chargés du précieux combustible arriveront au début de l'été. D'ailleurs, il a précisé que Kiev réduira la dépendance au charbon importé.

© Photo: RIA Novosti/Alexandr Kryazhev. Archives Les livraisons de charbon russe à l'Ukraine ont repris

« Les stations thermoélectriques Zmievskaya et Tripolskaya seront transformées pour pouvoir utiliser du charbon de type G, ce qui permettra de réduire la dépendance au charbon importé », a-t-il expliqué.

En même temps, l'expert ukrainien Vsevolod Stepanuk est persuadé que l'Ukraine ne pourra pas se passer de charbon russe. Ainsi, d'après lui, « les besoins ukrainiens en charbon sont supérieurs à la capacité de transbordement portuaire, le charbon d'Afrique du Sud, très coûteux, ne peut donc pas suffire à couvrir les besoin énergétiques du pays ».

La pénurie de charbon a obligé Kiev à introduire des mesures extraordinaires en vue d'économiser les ressources énergétiques. Selon le premier ministre ukrainien Vladimir Groïsmann, le blocus du Donbass coûtera cher à l'Ukraine: le pays perdra 3,3 milliards d'euros de recettes et 75 000 emplois.

