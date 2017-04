La Russie continuera à protéger les chrétiens au Proche-Orient et en Afrique du Nord

© Sputnik. Mikhail Voskresensky Pâques sous haute tension pour les chrétiens de Syrie

La Russie continuera à faire tout son possible pour protéger les chrétiens contre les persécutions auxquelles ils font face au Proche-Orient et en Afrique du Nord, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, lors d'une réception au ministère à l'occasion des Pâques orthodoxes.

« Les crimes cyniques commis contre les fidèles innocents à Tanta et à Alexandrie visaient à enflammer la haine interconfessionnelle […]. Nous continuerons à faire tout notre possible pour prévenir les attaques contre les chrétiens et les fractures inter-civilisationnelles et interconfessionnelles », a déclaré le ministre commentant les attaques contre les chrétiens perpétrées en Égypte le Dimanche des Rameaux.

Selon lui, la déstabilisation de la situation au Proche-Orient et en Afrique du Nord a très fortement frappé les chrétiens qui vivent dans ces régions et qui subissent un génocide de la part des extrémistes.

© AFP 2017 STRINGER Attentats en Égypte: Daech promet de nouvelles attaques contre les chrétiens

Il a également évoqué la déclaration conjointe des ministres des Affaires étrangères de la CEI sur l'inadmissibilité de la discrimination et l'intolérance envers les chrétiens, les musulmans et les membres d'autres religions qui a été adoptée le 7 avril à Tachkent et qui vise à résoudre ce problème important.

« Nous espérons que la résolution de cette tâche encouragera l'OSCE qui en 2014 a décidé d'élaborer des déclarations séparées sur la lutte contre la christianophobie et l'islamophobie. Jusqu'à présent, cette obligation n'est pas remplie », a ajouté Sergueï Lavrov.

Le dimanche 9 avril, deux attentats meurtriers ont visé des églises coptes en Égypte. Une explosion a eu lieu à Tanta, au nord du Caire, la deuxième a retenti quelques heures plus tard à Alexandrie. Les attaques ont été perpétrées par deux kamikazes égyptiens et ont fait au moins 44 morts. Le groupe terroriste Daech a revendiqué ces attaques.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »