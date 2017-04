À Mossoul, Daech utilise du goudron chaud contre l'armée et les civils

© AFP 2017 Aris Messinis Mossoul: l’armée irakienne redoute des attaques chimiques de Daech

Les djihadistes de Daech ont inventé un nouveau moyen de faire la guerre dans la partie ouest de Mossoul, a déclaré à Sputnik le représentant des « Volontaires de Ninive » Mahmud al Surdji.

« Les terroristes placent des tireurs embusqués sur les nombreux toits de la ville. Chaque terroriste utilise une femme comme bouclier contre les attaques aériennes » raconte Mahmud al Surdji.

Bien que les terroristes continuent d'utiliser des voitures piégées, ils essayent de perfectionner leurs armes.

« Récemment, ils ont ajouté à leur arsenal des bombes remplies d'un produit pétrolier, le "kira", qui ressemble à de la résine liquide. Il augmente la capacité de destruction des bombes, car il se disperse sur de longues distances et colle au corps, ce qui provoque de graves brûlures », explique-t-il.

Selon lui, le « kira » est produit à partir des asphaltènes du pétrole brut. Le pétrole de Kirkouk contient 1,38 % d'asphaltènes, mais celui d'ak Kayara en contient 54 %. Les asphaltènes ne sont pas utilisés pour la fabrication d'explosifs, mais ils peuvent maintenir pendant longtemps une température très élevée. Ce matériau visqueux colle très bien au corps et il est très difficile à enlever.

En mars dernier, les forces gouvernementales irakiennes ont déclaré avoir encerclé les terroristes de Daech à Mossoul et avoir coupé leurs voies de communication en Syrie. Selon les militaires irakiens, ils contrôlent deux tiers de la partie ouest de Mossoul et l'aéroport.

Daech s'était emparé de Mossoul en juin 2014, lors d'une opération éclair lui ayant permis de contrôler de vastes territoires en Syrie et en Irak. Le groupe djihadiste a depuis perdu une grande partie de ces zones.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».