Les Kurdes ont formé une administration pour diriger Raqqa après la libération

L'Assemblée civile de la ville syrienne de Raqqa a tenu ce mardi une réunion constituante, indique l'agence kurde Firat.

© REUTERS/ Rodi Said 35 djihadistes de Daech éliminés par les Kurdes près de Raqqa

Les représentants ont l'intention de transmettre à l'Assemblée l'administration régionale dès que le groupe terroriste de Daech sera chassé de la province de Raqqa et la capitale elle-même.

Selon le co-président de l'Assemblée Mehmud Sewax El-Bersan, les représentants comptent résoudre les problèmes après la libération de Raqqa.

L'agence précise que l'Assemblée civile a été fondée avec la participation des Forces démocratiques syriennes (SDF). Selon le coprésident des Forces démocratiques syriennes Telal Silo, qui évoque la situation dans les villes de Guira, de Syrine et de Manbij, le pouvoir à Raqqa sera transmis à l'Assemblée civile de la ville.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».