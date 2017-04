Le tireur d'élite numéro un de Daech abattu à Mossoul

La police fédérale d'Irak a annoncé avoir abattu le tireur d'élite numéro un de Daech, qui serait d'origine russe, annonce la chaîne télévisée Al-Mayadeen se référant à sa source.

Le djihadiste abattu dirigeait la formation de tireurs d'élite pour Daech.

Auparavant, les forces de l'ordre irakiennes ont annoncé avoir abattu un chef de Daech, nommé Abu Hajir al-Russi. Elles n'ont pas précisé la nationalité du djihadiste mais ont souligné qu'« à en juger par son nom, il pourrait s'agir d'un ressortissant de la Russie ».

Les deux terroristes ont été abattus lors de l'offensive menée par les forces gouvernementales dans les quartiers ouest de Mossoul.

© AFP 2017 AHMAD AL-RUBAYE À Mossoul, Daech utilise du goudron chaud contre l'armée et les civils

En mars dernier, les forces gouvernementales irakiennes ont déclaré avoir encerclé les terroristes de Daech à Mossoul et avoir coupé leurs voies de communication en Syrie. Selon les militaires irakiens, ils contrôlent deux tiers de la partie ouest de Mossoul et l'aéroport.

Daech s'était emparé de Mossoul en juin 2014, lors d'une opération éclair lui ayant permis de contrôler de vastes territoires en Syrie et en Irak. Le groupe djihadiste a depuis perdu une grande partie de ces zones.

