Et si Pyongyang frappait les USA, ça ressemblerait à quoi? (Vidéo)

Une vidéo diffusée lors des festivités à l'occasion du 105e anniversaire de Kim Il-sung, grand-père du leader actuel Kim Jong-un, présente le tir d'un missile balistique. On peut y voir le missile traverser l'océan et frapper une ville américaine. Les séquences finales montrent un drapeau américain brulant sur fond de cimetière.

Pendant les festivités, on entendait également des chansons glorifiant les essais de missiles et l'unité Taepodong des Forces stratégiques de la Corée du Nord. Une chanson dit que « le missile Taepodong est semblable à un éclair, prêt à défier l'impérialisme ».

Les festivités se sont déroulées sur fond d'une escalade de tension sans précédent sur la péninsule coréenne. Les experts estiment unanimement que Pyongyang pourrait procéder à un 6e test nucléaire avant le 25 avril (Jour d'anniversaire de l'Armée nord-coréenne)

Ces derniers temps, les tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis ont monté d'un cran.

Précédemment, le Conseil de sécurité nationale américain avait présenté au Président Donald Trump un rapport sur les réactions possibles des États-Unis à la menace nucléaire émanant de Pyongyang comprenant, entre autres, la possibilité d'un déploiement de l'arme nucléaire en Corée du Sud.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »