Theresa May risquerait de perdre son soutien en cas d’élections anticipées

Dans une interview accordée à Sputnik, Stuart Campbell, journaliste et fondateur de Wings Over Scotland, se prononce sur les risques principaux que pourrait courir Theresa Mar en cas d'élections législatives anticipées au Royaume-Uni.

Consterné par la décision de la Première ministre, le journaliste a tenu à souligner que Theresa May risquait en premier lieu de perdre son soutien à la Chambre des communes:

« Elle (Theresa May, ndlr) bénéficie de la majorité des voix à la Chambre des communes, et il me semble qu'elle risque plutôt de perdre ce soutien, au lieu d'en acquérir davantage. Bien que le Parti travailliste ait perdu des voix potentielles, cela ne revêt pas une importance significative, la plupart de leurs sièges au parlement étant assurés », a-t-il expliqué.

Et de rappeler: « En 2015, le Parti travailliste a perdu une cinquantaine de sièges, et désormais nous avons des raisons de croire qu'il essayera de les récupérer, compte tenu du Brexit. Ainsi, il suffit de ne perdre que quelques sièges et elle (Theresa May, ndlr) risque de perdre la majorité qui la soutient. »

Le journaliste a également indiqué que la position intransigeante de Nicola Sturgeon, Première ministre écossaise, constituait en l'occurrence un danger imminent pour Mme May:

« Tout ce qu'a déclaré aujourd'hui Mme Sturgeon témoigne de sa volonté de lutter pour la répartition des sièges au parlement. Cependant, rien ne permet de croire que les élections à venir déboucheront sur une sorte de référendum dissimulé (en faveur de l'indépendance écossaise, ndlr), bien que certains ne tardent pas à le qualifier de cette façon », a-t-il conclu.

Rappelons que Theresa May a appelé à organiser des élections législatives anticipées en Grande-Bretagne, le 8 juin, pour doter le pays d'une « direction forte et stable » en vue du Brexit. Les prochaines élections en Grande-Bretagne n'étaient pas prévues avant 2020. Le Parti conservateur apparaît actuellement nettement en tête dans tous les sondages d'intentions de vote face au Parti travailliste, principale force de l'opposition.

