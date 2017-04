L’Ukraine est devenue un terreau pour la légalisation des djihadistes

© Sputnik. Vitaly Belousov L'Ukraine, seul pays européen dans le Top 10 des pays les plus dangereux

L'Ukraine est devenue un lieu de transit important et un terrain fertile pour la légalisation des militants de Daech, indique la chaîne de télévision ukrainienne Vesti, se référant à des sources au sein des services de l'ordre. Selon les journalistes, les terroristes sont séduits par des manquements dans la législation migratoire ukrainienne et l'absence de liste d'organisations terroristes et extrémistes, au moyen desquels ils pourraient être expulsés du pays.

Selon la source, les terroristes cherchent à pénétrer en Ukraine afin de se procurer de faux documents.

« Le statut de réfugié est une couverture parfaite pour résider en Ukraine ou atteindre l'Europe. Et puis, dans le flux de réfugiés réels, il y a des gens qui étaient membres de groupes terroristes. Ils pénètrent en Ukraine par petits groupes à travers la Turquie et la Russie. Leurs principales "portes" sont Odessa, Kiev et Kharkov, où ils sont accueillis par leurs camarades qui louent des appartements pour les loger jusqu'à ce qu'ils obtiennent des faux documents pour 5 000 ou 7 000 dollars », racontent les services de l'ordre.

En outre, l'Ukraine est devenue elle-même un pays où Daech recrute ses combattants par Internet. L'information a été confirmée par des imams.

L'analyste politique en matière d'affaires internationales Andreï Buzarov précise que les terroristes et les extrémistes islamistes tirent un profit de la législation ukrainienne.

« En ce qui concerne le fait que l'Ukraine soit devenue un point de transit, cela est expliqué par les conditions d'entrée libérales: tout le monde peut entrer. Et il n'existe pas de liste d'organisations terroristes qui sont sous contrôle spécial », conclue-t-il.

© AFP 2017 SERGEY SUPINSKI L'Ukraine dans le top-3 des pays les plus malheureux du monde

Ainsi, dans le palmarès des 10 pays les plus dangereux à visiter au monde, dressé début avril par le Forum économique mondial, le seul pays européen est l'Ukraine, qui pointe à la dernière place.

Le palmarès a été rédigé compte tenu de critères comme, entre autres, la criminalité, le terrorisme dans le pays, l'existence de conflits militaires, la capacité des forces de l'ordre à protéger les citoyens.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »