Les USA réclament 30 ans de prison pour un Russe accusé de cybercriminalité

La justice américaine réclame pas moins de 30 ans de réclusion pour le citoyen russe Roman Seleznev, accusé cyberescroquerie, indiquent des documents pénaux dont Sputnik a obtenu copie. Le tribunal américain doit donner son verdict le 21 avril à Seattle.

« La partie du pouvoir estime qu'une condamnation à 30 ans est suffisante mais ne va pas au-delà du nécessaire», lit-on dans le mémorandum d'accusation. Les procureurs prétendent de leur côté que la gravité des crimes imputés à M. Seleznev prévoit une réclusion à perpétuité.

La justice américaine exige de ne pas prendre en considération les aveux faits par Roman Seleznev après la décision pénale. Selon les enquêteurs, l'accusé avait refusé de coopérer avec la justice avant le procès et n'est pas parvenu par la suite à fournir suffisamment d'informations pouvant permettre de dénoncer ses complices et aider ainsi M. Seleznev.

En 2016, la justice américaine a reconnu Roman Seleznev coupable de cyberescroquerie et d'enlèvement de données personnelles.

L'affaire Roman Seleznev, fils d'un député russe, a eu un important écho en raison des conditions de son arrestation. L'homme a été arrêté le 5 juillet 2014 à l'aéroport international de Malé, aux Maldives, où il passait des vacances avec sa femme et leur enfant. Les services spéciaux américains l'ont embarqué de force à bord d'un avion privé et envoyé à Guam. La diplomatie russe a qualifié cette démarche d'enlèvement et a dénoncé une violation du droit international.

