Medvedev: l'incident à Idlib est une provocation planifiée

© AFP 2017 Omar haj kadour L’opposition syrienne responsable de l’attaque chimique à Idlib, selon un professeur

La frappe américaine contre la base syrienne à Idlib constitue un «acte d'agression militaire» visant en premier lieu à nuire au règlement pacifique du conflit au Proche-Orient, selon le Premier ministre russe Dmitri Medvedev.

« Tout ce qui s'est passé ces derniers temps en Syrie, y compris l'attaque militaire des États-Unis, ne facilite pas le règlement de la crise actuelle. Que s'est-il donc passé dans la province d'Idlib? Forcément, il s'agit d'une grande provocation bien élaborée, qui a déjà porté ses fruits, y compris semble-t-il à l'administration américaine », a déclaré le Premier ministre devant les députés de la Douma (Chambre basse du parlement russe).

« Au regard du droit international, tout ce qu'ont fait les États-Unis constitue sans aucun doute un acte d'agression militaire », a tenu à souligner M. Medvedev.

Les États-Unis ont effectué, dans la nuit du 6 au 7 avril, une frappe de missiles contre la Syrie, accusant le gouvernement de Bachar el-Assad d'avoir eu recours à des armes chimiques à Khan Cheikhoun, où, selon des sources locales proches de l'opposition, une attaque aurait fait 80 morts et 200 blessés. La Russie a critiqué la démarche de Washington et a réclamé des preuves de l'implication de Damas dans cette attaque présumée.

