L’investiture de Trump dotée d’une somme record

L'équipe du 45e Président américain Donald Trump a amassé la somme record de 107 millions de dollars pour une vingtaine d'événements consacrés à son investiture, tenue le 20 janvier dernier, a annoncé le journal The New York Times.

© REUTERS/ Kevin Lamarque Trump voulait des chars pour sa cérémonie d'investiture

Il s'agit des fonds versés par des particuliers, des chefs d'entreprise et des groupes suite à la victoire inattendue du nouveau locataire de la Maison-Blanche, d'après les données communiquées mardi par la Commission fédérale électorale.

Le record précédent était détenu par l'équipe du Président Barack Obama qui avait levé 55 millions de dollars en 2009 et 43 millions en 2013.

L'équipe de Donald Trump n'a pas imposé beaucoup de restrictions concernant le montant et les modalités de versement des dons. Elle a notamment refusé d'accepter des dons corporatifs supérieurs à un million de dollars, sans toutefois limiter le montant des fonds offerts par les particuliers.

Le comité d'investiture de Donald Trump n'est pas tenu de faire un rapport public sur ses dépenses. Selon les médias, les festivités de 2017 ont été plus sobres que celles organisées par d'autres Présidents. M. Trump a participé à trois bals, contre dix pour Barack Obama lors de sa première investiture. Le défilé en l'honneur de Donald Trump n'a duré que 90 minutes. Le défilé le plus long de l'histoire américaine, lors de l'investiture de Dwight Eisenhower en 1953, avait duré quatre heures et demie. Selon le comité d'investiture, il a retenu des organisations caritatives qui devaient recevoir le reste de la somme amassée après la fin de la cérémonie d'investiture.

Selon The New York Times, Donald Trump continuait de collecter des fonds même le jour où il a prêté serment. Le groupe pour la réélection de M. Trump pour un second mandat, qui a été créé le jour de son investiture, a annoncé la semaine dernière avoir recueilli 7,1 millions de dollars en trois mois.

