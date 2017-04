Le gouvernement japonais justifie la citation de Mein Kampf dans le cursus scolaire

Le gouvernement japonais considère comme justifiée la citation, dans les manuels scolaires, de passages de « Mein Kampf », l'autobiographie du führer de l'Allemagne nazie Adolph Hitler, a déclaré le secrétaire général adjoint du gouvernement du pays, Koichi Hagiuda.

« Il y a des exemples d'utilisation, dans du matériel pédagogique, de citations partielles de « Mein Kampf » afin de faire réfléchir à l'époque où il a été écrit. Il s'agit ici de critiquer et non d'encenser », a indiqué Koichi Hagiuda.

Le ministre a également ajouté que « la justification de la discrimination raciale était contrainte à la loi sur les objectifs pédagogiques et ne semblait pas rationnelle ».

Le 1er janvier 2016, le livre-programme d'Adolf Hitler Mein Kampf (Mon combat) est entré dans le domaine public. Pour la première fois depuis 1945, le manifeste du national-socialisme a été publié en Allemagne.

L'édition commentée du Mein Kampf d'Adolf Hitler, publiée en Allemagne pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a été l'un des livres les plus vendus en 2016.

En 2016 « Mein Kampf » a été désigné comme lecture préférée des écoliers italiens par les écoliers eux-mêmes, avait annoncé The Local. Alessandro Fusacchia, responsable du ministère de l'Éducation, avait qualifié ce choix de « cas particulièrement désagréable ».

© AFP 2017 JOHN MACDOUGALL Le Mein Kampf réédité booste les ventes de livres en Allemagne

Pourtant, la publication au Japon en 2009 de l'adaptation en manga « Mein Kampf » avait été accueillie dans une relative indifférence.

Adolf Hitler a rédigé Mein Kampf en 1924, avant son arrivée au pouvoir, alors qu'il était en prison pour une tentative de coup d'État. C'est dans ce livre qu'il pose les fondements idéologiques du nazisme. Paru du vivant de l'auteur, Mein Kampf a été traduit dans 18 langues et tiré à des millions d'exemplaires.

