La CIJ rejette la demande de l’Ukraine de «mesures urgentes» contre la Russie

La plus haute juridiction de l'Onu a refusé de faire suite à une requête déposée par l'Ukraine pour que des mesures soient prises à l'encontre de la Russie, qu'elle accusait de violation présumée des conventions sur le financement du terrorisme et sur l'élimination des discriminations raciales.

La décision de la Cour a été annoncée par le président du tribunal, le juge Ronny Abraham, lors d'une audience publique au Palais de la Paix, à La Haye.

Mi-janvier, l'Ukraine a lancé une double procédure visant à accuser la Russie de violer les conventions, dont elle est signataire, sur le financement du terrorisme et sur l'élimination des discriminations raciales.

L'Ukraine a demandé aux juges de prendre des mesures d'urgence, soit: ordonner à la Russie d'arrêter son soutien aux insurgés du Donbass et cesser les discriminations, notamment à l'égard des Tatars de Crimée.

© Sputnik. Artur Aleksandrov Génocide: la CIJ rejette les accusations mutuelles de la Serbie et de la Croatie

Moscou rejette toutes les accusations. Le ministère russe des Affaires étrangères estime que l'unique objectif de Kiev de déposer une requête contre Moscou était un prétexte pour faire appel contre la Russie devant la Cour internationale de Justice, et non de résoudre les différends.

Le ministère a rappelé que de telles accusations politisées sortaient du cadre des compétences de la Cour.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »