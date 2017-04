Militaires russes tombés pour Palmyre: la Défense russe dénonce l’intox

Ministère russe de la Défense Deux militaires russes morts en Syrie, un autre blessé

Aucun des noms cités dans l'article concernant le nombre « abaissé » des morts dans la bataille pour libérer Palmyre n'appartient à l'armée russe, a annoncé ce mercredi le porte-parole de la Défense russe Igor Konachenkov.

Le général russe a ainsi démenti les informations diffusées hier par l'agence Reuters, qui évoquait plusieurs noms pour accréditer la thèse selon laquelle Moscou dissimulait ses pertes réelles en Syrie.

« Les données officielles sur les "pertes dans les combats pour Palmyre" n'ont jamais été publiées et n'existent tout simplement pas. Ainsi, tout l'article de l'agence britannique Reuters évoquant le présumé bilan abaissé n'est qu'une suite de lettres pour justifier son titre », a-t-il indiqué.

Un colonel russe tué à Alep

Plut tôt, l'agence Reuters a affirmé que le nombre réel des militaires russes tués dans la période de combats intenses qui se sont déroulés près de Palmyre était quatre fois inférieur à celui communiqué par le ministère russe de la Défense. Le media affirme notamment que celui-ci a annoncé la mort de cinq militaires. Concernant la nature de ses données, Reuters indique les avoir obtenu en se basant sur des conversations avec des proches des tués et sur les réseaux sociaux.

