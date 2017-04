Deux amis tchèques en voyage circumterrestre au volant de la fameuse «Kopeïka» soviétique

La Jigouli VAZ 2101, âgée de 42 ans, affectueusement surnommée « Kopeïka » (« kopeck » en russe), n'a connu aucune avarie après 2 000 km de parcours, ont déclaré à Sputnik les automobilistes tchèques, le mécanicien auto Petr Javurek et le boursier de thèse à l'Université CVUT Filip Vogel, alors qu'il faisait le plein dans une station-service à 300 km de Moscou.

« Nous n'avons eu aucun problème ni avec la voiture, ni avec les routes. La seule chose qui nous a vraiment frappés en Russie, c'est le froid extraordinaire pour un mois d'avril. […] Mais maintenant tout va bien et nous partons pour Moscou », a dit Filip.

Pour lui et son camarade Petr, la VAZ 2101 est une voiture légendaire de qualité qui avait été spécialement conçue pour les routes russes et les terrains souvent accidentés.

« Nous avons déjà parcouru plus de 2 000 km et espérons que tout ira aussi bien sur les routes de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique du Nord et du Sud. Cette voiture a évidemment une très longue histoire, Petr étant son sixième propriétaire », a poursuivi l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que leur voyage n'avait rien à voir avec la publicité, qu'ils voulaient tout simplement voir le monde et connaître mieux la Russie.

« L'année dernière, nous sommes allés à Saint-Pétersbourg et souhaitons maintenant nous familiariser avec tout votre beau pays. Nous nous rendrons dans l'Oural et en Extrême-Orient. Notre itinéraire passera par les montagnes de l'Altaï, le lac Baïkal, les villes d'Irkoutsk et de Vladivostok d'où par voie maritime nous gagnerons le continent américain », a raconté Filip.

Selon lui, un collaborateur de l'Usine Automobile de la Volga (VAZ) les a invités à Togliatti où leur « Kopeïka » avait été assemblée il y a plus de 40 ans.

À la question de savoir s'ils ne craignaient pas de manifester un tel intérêt pour la Russie, voire une telle sympathie pour la Jigouli, alors que tout ce qui est lié d'une manière ou d'une autre à ce pays suscitait souvent des soupçons en République tchèque, l'interlocuteur de Sputnik a répondu par la négative.

« Même notre Président Zeman ne craint pas de passer pour un "agent russe" ! À vrai dire, personne dans notre pays n'a manifesté d'hostilité envers nous pendant la préparation de ce voyage à bord d'une vieille voiture russe. Les Tchèques respectent l'histoire des VAZ, autrefois très populaires en Tchécoslovaquie », a-t-il conclu.

Conduire au XXIe siècle une voiture de 36 ans ne s'avère pas si difficile.

La Kopeïka, première voiture soviétique produite en grande série, dont le nom de série est la Jigouli VAZ 2101, célèbre ce 19 avril son 47e anniversaire. C'est en effet le 19 avril 1970 que la toute première VAZ 2101 de série voyait le jour à Togliatti. Son prototype était la Fiat 124 italienne, qui avait remporté en 1965 le titre de « Voiture de l'Année ». Entre 1970 et 1988, l'Usine Automobile de la Volga (VAZ) en a produit environ 4,85 millions. Selon les résultats d'un sondage mené en 2000 en Russie, la VAZ-2101 a été désignée meilleure voiture russe du XXe siècle.

