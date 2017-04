Comment les unités d’élite combattent les terroristes dans un contexte urbain (vidéo)

Une partie importante de la guerre syrienne fait rage dans un contexte urbain. Pour cette raison, les commandants de l'armée syrienne ont élaboré une nouvelle stratégie.

Ainsi, ils ont formé des unités spéciales qui possèdent une grande expérience dans ce type de combats. Ces unités s'appellent les unités d'élite ou d'assaut. Equipés de bonnes armes et d'équipement militaires modernes, ces soldats ont joué un rôle crucial dans plusieurs opérations.

L'officier de l'armée syrienne a indiqué à Sputnik, que ces unités étaient équipées d'armes plus légères, ce qui leur permet de se déplacer plus rapidement, ce qui assure une capacité de manœuvre accrue dans un contexte urbain.

En outre, il a évoqué un certain nombre de techniques de combat, comme les attaques surprises contre les positions des combattants, les embuscades, les combats nocturnes et la mise en place de points défensifs. Ces mesures ont montré leur grande efficacité lors d'affrontements avec les terroristes.

Ce sont surtout ces méthodes d'actions de combat qui ont joué un rôle crucial dans la reprise de contrôle des villes d'Alep, Daraa et des quartiers de Jobar et d'Al-Qaboun de la capitale syrienne.

Rappelons que ces unités d'assaut bénéficient d'un soutien important de l'aviation et de nouvelles techniques de reconnaissance.

