Les USA transfèrent au Yémen des combattants depuis l’Irak et la Syrie

Washington est prêt à contribuer à un règlement négocié du conflit au Yémen, où les pertes civiles sont toujours plus nombreuses, a déclaré le secrétaire américain à la Défense James Mattis en visite à Riyad, déclaration que l'un des dirigeants du parti du Congrès populaire général du Yémen (CPG), Muhammad Anam, a commentée pour Sputnik.

« L'Amérique est impliquée depuis longtemps dans le conflit yéménite. Depuis mars 2015, elle accorde son soutien militaire à l'Arabie saoudite. Il se peut que les bombardements ayant fait des morts parmi les civils, y compris des femmes et des enfants, aient servi de prétexte officiel à l'Amérique pour s'impliquer davantage dans ce conflit », a indiqué l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter qu'il s'agissait officiellement d'un appel à la lutte contre les terroristes d'al-Qaïda et de Daech.

« Néanmoins, les États-Unis sont du côté d'al-Qaïda et de Daech aussi bien au Yémen qu'en Syrie et en Irak […], alors que seuls les Yéménites combattent les terroristes», a-t-il déclaré.

Les USA limitent leur aide militaire à Riyad suite à la mort de civils au Yémen

Selon l'homme politique, l'Arabie saoudite n'est qu'un instrument entre les mains des États-Unis, alors que ces deux pays ne poursuivent que leurs intérêts politiques.

Il estime par ailleurs que les États-Unis ont créé et soutiennent aujourd'hui certaines organisations terroristes pour entre autres nuire aux intérêts de la Russie.

M. Anam a rappelé que le Congrès américain avait prévenu le Président Donald Trump des conséquences graves du soutien qu'il accordait à l'Arabie saoudite et au Président yéménite démissionnaire Mansour Hadi.

Selon les Nations unies, la guerre au Yémen a déjà fait près de 7 700 morts, en majorité des civils, et plus de 42 500 blessés depuis l'intervention de la coalition en mars 2015.

