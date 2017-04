Les progressistes US appellent les Français à voter Mélenchon

Une pétition en faveur de Jean-Luc Mélenchon, candidat de La France insoumise (LFI) à l'élection présidentielle 2017 vient d'être lancée par les acteurs américains Danny Glover et Mark Ruffalo et le linguiste Noam Chomsky.

« Nous encourageons les Français progressistes à s'unir pour garantir la présence au second tour d'un candidat progressiste afin que les électeurs n'aient pas le choix entre le libéralisme dicté par les entreprises et la droite populiste xénophobe, mais portent plutôt au pouvoir un candidat opposé à l'austérité qui soutient les travailleurs français et dont le programme écologique est le plus abouti de tous les principaux candidats », lit-on dans la pétition.

Les deux acteurs, qui ont soutenu le candidat Bernie Sanders lors de la campagne présidentielle américaine, enjoignent les Français à tout faire pour ne pas avoir à choisir entre le libéralisme dicté par les entreprises et la droite populiste xénophobe comme cela a été le cas avec l'affrontement « Trump contre Clinton ».

Le candidat de La France insoumise a remercié sur Twitter Danny Glover pour son soutien. La pétition a recueilli depuis sa création un peu plus de 5 000 signatures.

Join our call for a progressive presidential candidate in France! First round choice in #franceelections is crucial https://t.co/UtBqLtYP8G — Danny Glover (@mrdannyglover) 19 апреля 2017 г.

​Il est à noter que le premier tour est fixé au dimanche 23 avril 2017 tandis que le second tour aura lieu le dimanche 7 mai 2017.

Selon le dernier sondage « Rolling » Ifop-Fiducial pour Paris Match, CNews et Sud Radio, Jean-Luc Mélenchon, qui n'a cessé de progresser depuis un mois, a perdu 1 point sur ces deux derniers jours. Emmanuel Macron (23,5%, =) est toujours en tête devant Marine Le Pen (22,5%, =) et François Fillon (19,5%, =). Jean-Luc Mélenchon, lui, pointe désormais à 18,5% (-0,5).

