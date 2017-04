Une bombe explose dans une banque du centre d'Athènes

Une bombe a explosé dans une banque du groupe Eurobank située dans le centre d'Athènes, selon zougla.gr.

© Sputnik. Vladimir Rodionov Un explosif neutralisé près d'un poste de police à Athènes

Vers 22h (heure d'Athènes), un inconnu a appelé la rédaction du site d'information zougla.gr et a annoncé qu'une explosion aurait lieu dans les bureaux d'une banque Eurobank se trouvant dans le centre de la capitale grecque, au 7, rue de Santarosa, entre les rues Panepistimiou et Stadiou.

Un dispositif explosif puissant a explosé à 22h40 (heure d'Athènes). La déflagration a été entendue dans plusieurs quartiers d'Athènes. Selon les données préliminaires, la banque et les bâtiments voisins ont été endommagés.

Une bombe a explosé dans une banque du groupe Eurobank située dans le centre d'#Athèneshttps://t.co/cuFcHkiHUs pic.twitter.com/BoxKZUVyOw — Sputnik France (@sputnik_fr) 19 avril 2017

Опубликовано Zougla.gr (official) 19 апреля 2017 г.

La police a bouclé le quartier. Il n’y a pas d’information sur d'éventuelles victimes.

