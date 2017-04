Moscou et Riyad capables de mettre fin au conflit syrien, selon des experts

La visite de Valentina Matvienko, chef du Conseil russe de la fédération, en Arabie saoudite a été riche en rencontres importantes, dont celle avec le roi Salmane Abdelaziz al-Saoud.

Interviewé par Sputnik, l'ex-membre du Conseil consultatif de l'Arabie saoudite Muhammed Al Zalfa signale que cette visite témoigne du sérieux des négociations pour parvenir à une stabilité dans la région.

« La Russie est une des puissances mondiales, l'Arabie saoudite a un grand poids dans la région et toutes deux peuvent considérablement influencer le règlement des crises qu'on y rencontre. Ensemble, ces pays peuvent concevoir des solutions aux conflits au Proche-Orient, et, en premier lieu, en Syrie », indique l'expert.

La situation régionale actuelle incite les différentes parties à renforcer leurs relations bilatérales, et ce, malgré les désaccords sur l'avenir du Président syrien Bachar el-Assad, estime l'expert russe Andreï Ontikov dans un commentaire pour Sputnik.

Selon lui, Moscou et Riyad ont beaucoup de possibilités de coopération dans les domaines économiques et politiques, et cette récente visite était nécessaire pour clarifier les positions des parties au sujet de la situation en Syrie et au Yémen.

