L'accord nucléaire avec l’Iran «défaillant», selon l’administration Trump

La Maison-Blanche a certifié mardi que l'Iran respectait ses engagements aux termes de l'accord nucléaire négocié par l'ancien président Barack Obama. Toujours est-il que le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson estime que cet accord « échoue à remplir l'objectif d'un Iran dénucléarisé ».

Rex Tillerson avait déclaré mardi soir avoir informé le Congrès américain du lancement d'une étude, demandée par le président Donald Trump, pour savoir si l'allègement des sanctions envers l'Iran prévu par l'accord nucléaire correspondait à l'intérêt national des États-Unis.

Selon lui, cet accord est né « de la même approche défaillante passée qui nous a amené jusqu'à la menace imminente actuelle venant de Corée du Nord ».

Considéré comme l'un des principaux succès diplomatiques de M. Obama, l'accord de juillet 2015 entre l'Iran et les grandes puissances (États-Unis, Chine, Russie, France, Grande-Bretagne, Allemagne), entré en vigueur en janvier 2016, est destiné à garantir la nature strictement pacifique du programme nucléaire iranien en échange d'une levée des sanctions internationales.

