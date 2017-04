Sponsors du terrorisme: la Corée du Nord bientôt de retour dans la liste US

Washington étudie la possibilité d'inclure la Corée du Nord dans la liste américaine des pays sponsors du terrorisme, a déclaré mercredi le secrétaire d'État américain Rex Tillerson.

« Nous examinons le statut de la Corée du Nord sous tous les aspects, dont celui d'un État soutenant le terrorisme, et envisageons (…) toutes les autres possibilités d'influencer le régime de Pyongyang pour qu'il reprenne la coopération avec nous. Mais ceci est fait d'une manière différente des négociations antérieures », a indiqué le chef de la diplomatie américaine.

À la question de savoir si Washington était prêt à inclure de nouveau la Corée du Nord dans la liste de pays soutenant le terrorisme, le secrétaire d'État américain a répondu par l'affirmative. Actuellement, la liste de pays qui, selon Washington, soutiennent le terrorisme comprend l'Iran, le Soudan et la Syrie.

La Russie et les USA n'ont pas la même approche pour régler le problème du nucléaire nord-coréen. Moscou estime qu'une solution de force est impossible alors que Washington, même s'il déclare que les négociations sont préférables à la guerre, admet une « frappe préventive » contre la Corée du Nord, promet de se ranger du côté de ses alliés — la Corée du Sud et le Japon — et de protéger sa propre sécurité nationale.

Par ailleurs, pendant sa visite à Moscou, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a noté que Washington plaçait de grands espoirs dans la Russie pour persuader Pyongyang de revenir aux négociations. Deux sources diplomatiques russes ont confirmé que Moscou souhaitait réellement rétablir les contacts internationaux et qu'il cherchait effectivement à relancer les pourparlers à Six.

