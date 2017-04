La visite en Russie d’un ex-conseiller de Trump intéresse le FBI

© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais Enquête sur les liens de Trump avec la Russie, une «chasse aux sorcières»

Une visite réalisée à Moscou en 2013 pourrait avoir quatre ans plus tard de lourdes conséquences pour l'ex-conseiller de Donald Trump, Carter Page. C'est précisément ce déplacement qui, selon le quotidien américain le New York Times, a suscité la préoccupation du FBI qui mène à ce jour une enquête sur la présumée « ingérence russe » dans la présidentielle américaine.

Le média avoue qu'« on ignore ce qui, dans la visite de M. Page, a attiré l'attention du FBI » et évoque différentes options: les rencontres que le responsable américain aurait eu pendant cette visite de trois jours, une « communication interceptée entre M. Carter et des responsables russes » ou quelque chose d'autre.

Les services spéciaux américains soupçonnent Carter Page d'avoir contacté en 2013 le renseignement russe. Interrogé à cet égard par CNN, Carter Page a balayé ces accusations. Le président américain Donald Trump quant à lui a qualifié ces soupçons de « chasse aux sorcières. »

