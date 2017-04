Plusieurs attaques de Daech repoussées à l’est de Homs

© AFP 2017 Omar Haj Kadour Lavrov: après l’attaque d’Idlib, de nouvelles provocations se préparent en Syrie

Les combattants du groupe terroriste Daech ont attaqué les positions stratégiques de l'armée syrienne aux alentours de la ville d'Al-Qaryatayn, a confié à Sputnik une source au sein de la milice de Homs.

« Après que toutes les attaques ont été repoussés par l'armée gouvernementale, les djihadistes se sont enfuis dans les montagnes », a précisé la source.

À l'en croire, il y a environ une semaine, l'activité des terroristes s'est intensifiée dans la province de Homs, notamment aux alentours immédiats d'Al-Qaryatayn.

Peuplée de chrétiens, la ville d'Al-Qaryatayn, assiégée par les djihadistes en août dernier après des combats intenses opposant Daech aux forces gouvernementales et aux combattants loyalistes, a été libérée début avril par l'armée syrienne, appuyée par les forces aérospatiales russes. La ville a été prise d'assaut sans une seule perte parmi les militaires et les milices syriennes.

