Mensonge et soutien au terrorisme: Erdogan s’en prend à Obama

Le Président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé l'ex-Président américain Barack Obama d'avoir trompé Ankara, accordant son soutien au parti politique kurde syrien PYD, contrairement aux accords existants entre les deux pays à ce sujet.

Ankara qualifie le Parti de l'union démocratique (PYD) et les Unités de protection du peuple (YPG) d'organisations terroristes, liées au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), interdit en Turquie. À cet égard, la Turquie a critiqué à maintes reprises les États-Unis pour la fourniture d'armes aux Kurdes syriens, traités par les États-Unis d'alliés dans la lutte contre Daech.

« Les États-Unis et la Turquie ont un accord visant la lutte conjointe contre le PKK, qui était en vigueur sous la présidence d'Obama. Malheureusement, il (Barack Obama, ndlr.) a trahi la Turquie dans la lutte contre le PYD et les YPG. J'espère que la position de la nouvelle administration américaine sera différente et qu'elle ne répétera pas ces erreurs », a déclaré M. Erdogan.

Selon le Président turc, Donald Trump a été informé de la position de la Turquie.

M. Erdogan a ajouté que la Turquie et les États-Unis étaient des partenaires stratégiques et des alliés de l'Otan, ce qui les incite à renforcer leur coopération.

© AFP 2017 PAUL J. RICHARDS «Les USA se servent de la lutte anti-Daech pour cacher leurs vrais objectifs»

La Turquie est sérieusement préoccupée par le soutien apporté par les États-Unis au Parti de l'union démocratique (PYD) des Kurdes syriens. Il s'agît de livraisons d'armes et de renforts de commandos américains.

Selon Oytun Orhan, analyste politique du Centre turc des études stratégiques du Proche-Orient, « la Turquie a l'impression que les États-Unis se servent de la lutte contre Daech pour atteindre leurs objectifs, à savoir créer une zone d'influence américaine dans le nord de la Syrie en renforçant les positions des forces kurdes des Unités de protection du peuple (YPG) ».

