Intégrer le Donbass à la Russie? Moscou dément

La Russie ne cherche pas à intégrer en son sein les Républiques populaires autoproclamées de Lougansk et de Donetsk (LNR et DNR), a déclaré le porte-parole du président russe Dmitri Peskov.

« Le problème est absurde. Depuis plusieurs années tant le Président Poutine que des représentants russes à différents niveaux en parlent, indiquant que Moscou ne cherche pas à intégrer à la Russie les Républiques autoproclamées du Donbass, c'est-à-dire la LNR et la DNR. Aussi, les publications de ce genre sont-elles naïves et assez primitives », a indiqué le porte-parole commentant un article de l'agence américaine Bloomberg affirmant que le Kremlin aurait un plan pour séparer le Donbass et l'Ukraine.

A la question de savoir si le Kremlin disposait d'un plan, Dmitri Peskov a répondu: « Il n'y a qu'un seul plan, c'est d'obtenir le respect des ententes de Minsk ».

Le porte-parole a indiqué que la Russie, conjointement avec ses partenaires du quatuor de Minsk, faisait tout son possible pour persuader Kiev de trouver lui-même une issue à la situation créée par la guerre et le coup d'Etat survenu il y trois ans.

Dmitri Peskov a également souligné que le problème des républiques autoproclamées était une affaire intérieure de l'Ukraine.

