Exclusivité Sputnik: Assad dément les informations sur l'enlèvement d'al-Baghdadi

Bachar el-Assad a démenti, dans un entretien à Sputnik, les informations diffusées par certains médias, selon lesquelles le chef de l'organisation terroriste État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, avait été enlevé en Syrie à proximité de la frontière irakienne:

« Non, non. Ce n'est pas vrai. Quoi qu'il en soit, ces frontières sont actuellement sous le contrôle de Daech, elles ne sont ni syriennes, ni russes, ni même occidentales ou américaines ou tout autre. Ce n'est que Daech qui contrôle ces frontières, il n'est donc pas dangereux pour al-Baghdadi de rester là-bas ».

