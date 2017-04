Assad: les Occidentaux bloquent les tentatives d’investigation sur l’incident à Idlib

Selon le Président de la Syrie Bachar el-Assad, son gouvernement a adressé une lettre à l'Onu en demandant de lancer une enquête sur l'attaque chimique du 4 avril dans la province d'Idlib, sans recevoir aucune réponse. Ainsi, les États-Unis et d'autres pays occidentaux bloquent toutes les tentatives pour mener une enquête.

« Formellement, nous avons fait parvenir une lettre à l'Onu où nous avons demandé d'envoyer une équipe d'experts pour enquêter sur l'incident survenu à Khan Cheikhoun. Bien entendu, jusqu'au présent, ils ne nous ont envoyé personne, parce que les pays occidentaux et les États-Unis empêchent l'arrivée de toute délégation », a-t-il déclaré.

Le Président de la Syrie a également souligné qu'après la première attaque, perpétrée par les terroristes contre l'armée gouvernementale à Alep il y a quelques années, Damas s'était adressé à l'Onu et avait formulé la même demande. En vain.

« Et puis il y a eu beaucoup de cas similaires, mais l'Onu n'a jamais envoyé en Syrie aucune délégation », a-t-il précisé.

Et d'ajouter que si des experts viennent finalement, ils découvriront que toutes les histoires autour de l'incident à Khan Cheikhoun et de l'attaque sur la base de Shayrat ne sont que mensonges.

« C'est à cause de cela qu'ils n'envoient personne », a-t-il conclu.

Selon Bachar el-Assad, la Russie, avec probablement l'aide d'autres pays, s'occupe de la venue d'une délégation d'experts.

