«Après la libération de Raqqa, nous nous chargerons de son administration»

L'Assemblée civile de Raqqa entend administrer la ville et la province de Raqqa dès que les terroristes de Daech en seront chassés par les Forces démocratiques syriennes (FDS), a indiqué à Sputnik Leyla Mustafa, coprésidente de cette structure constituée mardi dernier dans la ville syrienne d'Ayn Isa.

© AFP 2017 DELIL SOULEIMAN Les Kurdes ont formé une administration pour diriger Raqqa après la libération

« L'opération de libération de Raqqa a été lancée en novembre dernier. Bien des localités ont déjà été nettoyées des terroristes, et à l'heure qu'il est, les FDS essaient d'instaurer leur contrôle sur la ville de Tabka. L'Assemblée civile de Raqqa a été instituée pour administrer les territoires libérés de Daech », a précisé l'interlocutrice de l'agence.

Et de souligner que l'Assemblée avait été créée selon la volonté des habitants de Raqqa, le peuple étant prêt à administrer sa ville.

« Il y a 14 comités au sein de l'Assemblée qui vont œuvrer à l'amélioration des conditions de vie de la population, qu'il s'agisse de son approvisionnement en électricité et en eau potable ou du règlement des problèmes des réfugiés », a raconté Mme Mustafa.

Selon elle, 14 femmes travaillent déjà à l'Assemblée où toutes les couches de la population sont représentées, y compris les tribus arabes, turkmènes et kurdes.

L'Assemblée civile de la ville syrienne de Raqqa a tenu mardi une réunion constituante, a annoncé l'agence kurde Firat, indiquant que les FDS ont l'intention de transmettre à l'Assemblée l'administration régionale dès que Daech sera chassé de la province de Raqqa et la capitale elle-même.

