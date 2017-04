Crash de Smolensk: le chef de la commission d’enquête polonaise remet sa démission

Vaclav Berchinsky, un des experts qui participait jusqu'à présent à l'investigation du crash de l'avion en 2010, qui a coûté la vie au Président de la Pologne, a pris la décision de quitter son poste de chef de la deuxième commission d'enquête, a annoncé l'agence de presse polonaise PAP.

« Le ministre polonais de la Défense a accepté le départ du docteur Vaclav Berchinsky », lit-on dans le communiqué.

La raison d'une telle décision n'a pas été révélée.

Pour rappel, la catastrophe survenue le 10 avril 2010 dans la région russe de Smolensk a coûté la vie au Président polonais Lech Kaczynski et à 95 autres personnes. L'épouse du chef de l'État ainsi que des représentants du gouvernement polonais se trouvaient également à bord.

Début 2011, le Comité interétatique de l'aviation a rendu public un rapport sur les causes du crash. Selon ce rapport, l'avion s'est écrasé à cause de la décision de l'équipage de ne pas se diriger vers l'aéroport de secours.

Donald Tusk, le Président du Conseil européen, participe à l'investigation en qualité de témoin. Le 19 avril 2017, il a été interrogé par le parquet de Varsovie.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »