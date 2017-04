Élection en Iran: ex-Président Ahmadinejad éliminé, Rohani dans la course

La candidature de l'ancien Président iranien Mahmoud Ahmadinejad, qui a été le chef du gouvernement de 2005 à 2013, n'a pas été acceptée pour l'élection présidentielle qui se tiendra en Iran le 19 mai. Par contre, Hassan Rohani a reçu un feu vert, selon la chaîne Press TV citant la déclaration du ministre iranien de l'Intérieur.

© Sputnik. Sergey Guneev Mahmoud Ahmadinejad de nouveau candidat à la présidentielle iranienne

D'après le ministère de l'Intérieur, il y a finalement six candidats qui vont participer à l'élection présidentielle. Ce sont Eshaq Jahangiri, Hassan Rohani, Mostafa Mir-Salim, Mohammad Ghalibaf, Mostafa Hashemitaba et Ebrahim Raisi.

L'inscription à l'élection présidentielle iranienne a débuté le 11 avril et s'est terminée le 15 avril. Au cours de ces cinq jours, 1 636 candidats ont présenté leur candidature au Conseil des gardiens de la Constitution.

L'évènement se déroulera le 19 mai. Le candidat qui obtiendra plus de 50 % des voix deviendra Président de l'Iran.

