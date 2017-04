Législatives anticipées en Grande-Bretagne: exit le Brexit?

En cas d'élection d'un nouveau gouvernement lors des législatives anticipées en Grande-Bretagne, le processus de sortie du pays de l'UE pourrait être suspendu, a annoncé le président du Parlement européen Antonio Tajani.

« Si après les législatives la Grande-Bretagne veut retirer l'article 50, la procédure sera très simple », a déclaré le responsable dans une interview accordée au journal Guardian.

« Si la Grande-Bretagne voulait rester, cela profiterait à tout le monde. J'en serais très heureux », a-t-il ajouté.

© REUTERS/ Stefan Wermuth Les négociations «réelles» sur le Brexit après les élections britanniques de juin

Mercredi, le parlement britannique a soutenu la proposition de la première ministre Theresa May de tenir le 8 juin des élections législatives anticipées. La chef du gouvernement britannique estime qu'elles contribueront à unir le pays avant les négociations avec l'UE au sujet du Brexit.

Les prochaines élections en Grande-Bretagne n'étaient pas prévues avant 2020. Le Parti conservateur apparaît actuellement nettement en tête dans tous les sondages d'intentions de vote face au Parti travailliste, principale force de l'opposition.

