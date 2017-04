Assad: l'Occident gonfle à dessein le bilan du conflit syrien

© AFP 2017 Martin BUREAU Mélenchon dénonce le bombardement US en Syrie

Dans une interview accordée à Sputnik, le Président syrien Bachar el-Assad explique quel intérêt ont les puissances occidentales à surestimer le nombre de victimes du conflit qui ravage la Syrie.

« En tout cas, on ne peut parler que des données officielles dont on dispose. Ce sont des dizaines de milliers (de victimes, ndlr), et non pas des centaines ou des millions, comme ce qu'on peut lire dans les médias mainstream. Certes, on peut mentionner des milliers de disparus, dont on ne sait rien. Ce sont des chiffres officiels », a indiqué le Président.

M. Assad a également souligné que l'Occident incluait parmi les victimes les terroristes et mercenaires étrangers tués, Damas ne prenant pas ces derniers en considération.

À l'en croire, les données portant sur le nombre de victimes avancées par les médias mainstream ces six dernières années ne seraient pas exactes.

« On ne les (les données, ndlr) présente que pour gonfler les chiffres et que pour démontrer à quel point la situation serait horrible, ainsi que pour s'en servir comme prétexte humanitaire permettant d'envahir la Syrie. Ainsi, en tant qu'Etat, en tant qu'autorités, nous pouvons décompter à ce jour des dizaines de milliers de victimes », a-t-il relevé.

Le Président a tenu à souligner que les données de l'Onu faisant état de 300 000 victimes n'étaient pas exactes, l'organisation ne disposant pas de moyens appropriés pour décompter le nombre de victimes en Syrie.

