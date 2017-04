Israël rouvre sa frontière avec l'Égypte malgré la menace terroriste dans le Sinaï

Les autorités israéliennes ont pris la décision d'ouvrir la frontière terrestre séparant Israël de l'Égypte pour que les Israéliens puissent se rendre dans le Sinaï égyptien, a fait savoir un porte-parole du gouvernement.

« À l'issue de la réunion tenue par l'État-major opérationnel de prévention du terrorisme au sein du Conseil de sécurité nationale d'Israël, et avec l'approbation du gouvernement, une décision a été prise permettant aux Israéliens de quitter le Sinaï via le point de passage de Taba », lit-on dans le communiqué.

L'État-major prévient pourtant que des risques d'attentats seraient toujours présents sur la péninsule du Sinaï.

« L'État-major conseille de ne pas se rendre dans cette région, les personnes se trouvant actuellement dans le Sinaï doivent immédiatement rentrer en Israël », ont lancé les autorités israéliens.

© Sputnik. Mustafa Kilani L'Égypte décrète un deuil de trois jours suite aux explosions dans des églises

Israël a interdit à ses citoyens d'entrer dans le Sinaï égyptien en raison du risque d'attentats. Cette décision sans précédent est intervenue au lendemain de deux attentats meurtriers contre des en Égypte, revendiqués par Daech, et alors que les Israéliens s'apprêtaient à célébrer la Pâque juive.

Le Sinaï est une destination populaire auprès des Israéliens pendant la semaine de vacances de la Pâque juive.

