Damas sur les armes chimiques: elles proviennent de Turquie, c’est 100% sûr

La Syrie est sûre que les terroristes obtiennent des armes chimiques depuis le territoire turc, a déclaré dans une interview à Sputnik le président syrien Bachar El-Assad.

« Directement de Turquie, et il existe des preuves à cet égard, certaines d'entre elles étaient disponibles sur Internet depuis quelques années », a-t-il répondu à la question de savoir où les terroristes pouvaient obtenir des armes chimiques.

Selon lui, « le seul circuit de financement, de livraison d'armes, de n'importe quel ravitaillement en matériel, de recrues ainsi que de substances de ce type passe par la Turquie, ils ne font pas un long trajet depuis le nord ». « C'est la Turquie, à 100 % », a ajouté le chef d'État syrien.

Début avril, Walid Mouallem, le chef de la diplomatie syrienne, affirmait lui aussi à l'Onu que des substances chimiques avaient été transportées à Alep-Est depuis le territoire turc.

