Washington, se préparent-il pour une guerre avec des chars russes en carton?

Le département de l'Armée des États-Unis (DA) est en quête d'une réplique grandeur nature du char russe T-72 « construite » en carton. Une telle « annonce » a été récemment postée sur le portail des achats gouvernementaux, lit-on sur le site américain en question.

Selon cet appel d'offres, le char recherché doit avoir une coque composée de plaques légères et interchangeables avec une tourelle qui peut tourner à 360 degrés. En outre, le modèle doit être résistant et léger en même temps.

© Sputnik. Maxim Blinov Le char russe Armata bientôt doté d’obus nucléaires

La maquette du T-72 doit ressembler à un char réel pour qu'il soit possible de l'identifier à distance. Une autre exigence de l'armée américaine est qu'une mitrailleuse de calibre.50 puisse être installée sur cette réplique en carton.

Les modèles du char russe en question devront être livrés à Fort Drum où la brigade d'aviation de combat de la 10e division de montagne est stationnée. L'armée américaine entend utiliser ces répliques pour des manœuvres militaires.

Il est à noter qu'auparavant des militaires de cette division avaient livré en Lettonie cinq hélicoptères UH-60 Black Hawk dans le cadre d'une opération baptisée Atlantic Resolve, visant à démontrer la capabilité des États-Unis et de l'Otan à assurer la sécurité en Europe.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »