WikiLeaks explique comment la CIA espionne grâce aux TV connectées

WikiLeaks a publié ce vendredi un nouveau lot de documents dont l'ensemble est connu sous le nom Vault-7. De nombreux fichiers de ce gigantesque dossier dénoncent les méthodes utilisées par l'agence de renseignement américaine CIA afin de surveiller les utilisateurs de smartphones, d'ordinateurs et de téléviseurs connectés.

Ainsi, les nouveaux documents représente une sorte de mode d'emploi du logiciel malveillant de la CIA. Le dossier explique notamment comment enregistrer le son à l'aide des micros intégrés aux téléviseurs connectés Samsung, à transmettre l'enregistrement et à le sauvegarder.

© AP Photo/ J. Scott Applewhite La CIA lance la chasse aux informateurs de WikiLeaks dans ses rangs

Ce logiciel a été conçu en coopération avec le service de renseignement britannique MI5, celui-ci possédant d'ailleurs un outil semblable, indique WikiLeaks.

La semaine dernière, WikiLeaks a révélé un nouveau lot de fuites qui expose un système « top-secret » de la CIA visant à contrôler des programmes malveillants « Hive ». Selon WikiLeaks les programmes de ce type sont utilisés par la CIA pour transférer des informations depuis les machines visées et exécuter des tâches spécifiques sur ces appareils.

WikiLeaks a annoncé mardi 7 mars le lancement d'une série des révélations sur l'agence américaine intitulée « Vault 7 », dont la première partie, « Year Zero », comprend 8 761 documents concernant les capacités de cyber-espionnage de la CIA. Un de ces fichiers indique que la CIA dispose de cinq postes d'écoute en mode test appelés « PocketPutin » (ou « Poutine de poche »).

