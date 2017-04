Israël: un obus lancé de la Syrie a explosé sur le plateau du Golan

Un obus lancé depuis le territoire de la Syrie et qui a explosé sur la partie israélienne du plateau du Golan n'a causé, selon les données préliminaires, aucun préjudice.

Pour le moment, les militaires ne précisent pas s'il s'agit d'un bombardement délibéré, comme pour la plupart des incidents similaires qui ont eu lieu par le passé, ou si le projectile a traversé la ligne de démarcation par hasard.

© AP Photo/ Baz Ratner Les hauteurs du Golan pourraient compromettre le règlement pacifique de la crise syrienne

« L'obus a été lancé depuis la territoire de la Syrie et a explosé dans le nord du Golan […] Les troupes ratissent le terrain. Aucune information concernant des victimes n'a été reçue », indique le communiqué du service de presse de l'Armée de défense d'Israël.

On ignore pour l'instant si l'armée israélienne répondra ou non à ce tir. D'habitude, elle répond aux bombardements, y compris ceux qui sont occasionnels, par des tirs sur les positions syriennes.

La Syrie et Israël, opposés lors de la guerre arabo-israélienne de 1948-1949, de la guerre des Six Jours en 1967, de la guerre du Kippour en 1973 et d'autres conflits, restent officiellement en état de guerre et ne disposent pas de relations diplomatiques formelles.

